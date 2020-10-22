Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Четверг
22 октября
Лента новостей
17:12
Овсиенко удалила соцсети после слухов о побоях и алкоголизме
17:10
Актриса Екатерина Вилкова показала окровавленную голову
17:09
Назван самый матерящийся город России
17:06
"Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде
16:48
В московской скорой помощи будет работать искусственный интеллект
16:27
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве
16:25
"Шикарно смотрятся": Агату Муцениеце сняли в объятиях звезды "Игры престолов"
16:20
Михаил Шац попал в больницу с опасной инфекцией
16:02
Не Скобцева: настоящая фамилия актрисы вскрылась только во время похорон
15:46
"За все в жизни надо отвечать": вляпавшимся в скандал Тарзану и Королевой стало плохо
15:44
"Вынудили шантажом": голливудский актер сделал шокирующее признание о растлении
15:42
Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью
15:41
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
15:11
Звезды "Дома-2" попали в страшную аварию: Закрутило, завертело
15:07
У осужденного Ефремова нашли целый букет болезней
15:04
Золотой состав "Улиц разбитых фонарей" вернется на экраны в новом проекте
14:40
Плохой знак: родственники нарушили традицию на похоронах Скобцевой
14:39
Из окна Следственного комитета в Москве выпал мужчина
14:37
Эксперт назвал условие вмешательства России в ситуацию в Киргизии
14:27
Утяшева довела народ до умиления реакцией после слухов об измене Воли
14:23
Складу мертвых тел в подвале коронавирусной больнице в Барнауле нашли объяснение
14:08
На Дальнем Востоке разлились нефтепродукты
14:05
Стало известно об уходе главы Минздрава на самоизоляцию из-за коронавируса
13:45
В Стамбуле упал самолет
13:44
Звезда "Игры престолов" впервые высказалась о беременности
13:31
Расставшийся с Асмус Харламов развлекся с красоткой из Little Big
13:25
В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией
13:25
На Банк Грузии совершили повторное нападение
13:22
"Ты заигралась": любовницу Тарзана публично приложили
13:03
Трасса под Челябинском встала из-за снега
13:00
Володин предложил направить допдоходы бюджета на транспорт в регионах
12:57
Журналист о последствиях ультиматума Тихановской: Будет новый круг насилия
12:46
Виторган высказался о драке с Богомоловым
12:45
Под Москвой студента из Камеруна обокрали на миллион рублей
12:31
Под окнами дома Зеленского прошли протесты
12:28
Паулина Андреева станет женой Александра Петрова
12:05
Харламов впервые о разводе с Асмус: Дочь до сих пор не знает
11:52
Лапенко из сериала "Чики" застукали с известной певицей
11:48
Никакой пощады: обжаловавшему приговор Ефремову врезали
11:38
Володин: Несмотря на трудности, поддержка граждан должна остаться приоритетом
11:28
Мечущаяся между сыновьями Такшина из "Не родись красивой" выбилась из сил
11:27
Роман Ротенберг может возглавить хоккейный клуб СКА
11:17
"Такого природа не ожидала": фото выписки Водонаевой из роддома попало в Сеть
11:06
Два поселка засыпало пеплом на Камчатке
10:48
"Уверены, что я провалилась на дно": Настя Задорожная объяснила собственное исчезновение
10:43
Коронавирус в России за сутки сразил почти 16 тысяч человек
10:30
Друг откровенно о Собчак: Она сошла с ума
10:24
Космонавты прилетели на российском "Союзе" в Казахстан
10:23
"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало
10:06
Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов в угоду ЕС
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко
Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
"Уходите лучше сами": Лукашенко пригрозил разобраться с протестующими в воскресенье
Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом
Белорусов предупредили о подготовке в вооруженному подавлению протестов
Военный эксперт: Армения терпит полное поражение в Карабахе
Политика
Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль

Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский лидер Александр Лукашенко не стал выполнять договоренности с Владимиром Путиным: стабилизировать ситуацию в республике и переориентировать грузопотоки с Прибалтики на Россию, констатировал политолог Валерий Карбалевич. Чем может ответить Кремль?
прочитано 7416 раз

Эксперт прокомментировал визит в Белоруссию директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. По его мнению, таким образом Владимир Путин сигнализирует белорусскому коллеге, что тот не исполняет договоренности.

ПО ТЕМЕ

В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией

Журналист о последствиях ультиматума Тихановской: Будет новый круг насилия

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Карбалевич перечислил обязательства, от выполнения которых Лукашенко уклоняется. Белоруссия должна была выплатить долги за газ, переориентировать потоки грузов с прибалтийских на российские порты и стабилизировать обстановку в республике, пойдя на диалог с обществом.

Карбалевич отметил, что Лукашенко намерен провести новые выборы по Конституции, то есть через пять лет. Получается, что шестой срок он хочет досидеть до конца.

"Это означает, что он Путина с его требованиями послал очень далеко", – заявил эксперт в комментарии белорусскому порталу "Солидарность".

Нарышкин, по мнению Карбалевича, приехал к Лукашенко, чтобы предупредить его о последствиях. У России много рычагов давления на Белоруссию, указал эксперт.

Самый болезненный – финансовый. Москва может пересмотреть цены на энергоносители для республики, пояснил Карбалевич.

Он призвал не сбрасывать со счетов и информационные ресурсы Кремля – российские СМИ могут ужесточить критику в отношении Лукашенко. Наконец, Путин может пригрозить белорусскому коллеге договоренностями с Европой, считает эксперт.

Встреча Александра Лукашенко с директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Фото: president.gov.by

О возможном союзе России и Запада для отстранения Александра Лукашенко от власти говорил политолог Андрей Казакевич. Белорусский лидер отказывается от диалога с оппозицией и не хочет покидать президентское кресло – вероятность внешнего вмешательства нарастает, считает эксперт.

По его словам, Россия и Европа ведут переговоры по белорусскому вопросу. "Вероятно, какие-то общие подходы обозначаются", – сказал он.

Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября. Москва выделила Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. На территории Белоруссии прошли совместные учения двух стран "Славянское братство".

Автор: 22 октября 2020, 15:41 Источник: "Солидарность" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Пока не посадит своих сыночков - принцев на трон - не успокоится . На народ Беларуси ему наплевать : все деньги белорусов уходят на его церберов. Может, уже хватит гнобить и уничтожать белорусский народ ?!
Гост
Ответить
Еще не хватает России конфликтовать с Белоруссией Вы что--- Это самая дружественная республика и с ней надо быть очень лояльнымиКроме этой страны у нас ведь никого и нет Украина предала полностью Россию и продолжает нагнетать обстановку Посмотрите.договорилась с турцией-для чего Я думаю,что в планах-отвоевать Крым Так что остановитесь с Лукой Он Ваш другСейчас он переживает не лучшие времена набросились на республику.как свора диких собак и самое главное. -слушаете.что вещает это проплаченная предательнца своего народа За деньги,она еще и не это будет тявкать-<цензура>!
гость
Ответить
Гост
Россия должна лавировать в этой ситуации У Луки сейчас очень тяжелый период-все ,все и Европа и америка -все хотят тянуть на себя одеяло Столько лет не замечали,а сейчас,когда этой ненасытной америке, надо окружить Россию базами ПВО-вдруг вспомнили о ней и начали сьедать ее Белоруссия всегда была лояльной с Россией.а сейчас.когда президента дико травят.именно сейчас Вы хотите чтобы он срочно отдал долги и чтобы он выполнил все ВАШИ требования Конечно ,от Литвы ,Латвии и других мелких стран-надо срочно освободиться и не иметь с ними никаких торговых отношений Пусть знают,свое место
На малейшего понятия о теме. У ближайшего окружения Лукашенко бизнес и в Литве и в Латвии, не говоря о транзите. Нафталин про Америку, Европу и ПВО расскажи слабоумным.
гость
Ответить
Гост
С ума все посходили Что Вы набросились на республику Неужели Вы собираетесь ее потерятьРоссия весьма заинтересована в тесной связи с Белоруссией,другого выхода нет и не надо быть такими жесткимиСейчас патовая ситуация в стране Можно и долг отложить на некоторое время Столько перебрасывается миллионов в афшеры из России.лучше бы остановили это воровство,чем выбивать срочно долгиПросто загнали Луку в угол Правильно делает,что сейчас не будет выборов Его избрали и пусть работает Он и не собирается подчиняться какой-то проплаченной хабалке-наглой.которая без бумажки ничего не может сказать
Ты че, совсем тупой? До сих пор не понял, что его не выбрали? Он кредиты и так не отдает. 10 млрд. долларов должен. Добавил еще 1,5 млрд.
Гост
Ответить
Россия должна лавировать в этой ситуации У Луки сейчас очень тяжелый период-все ,все и Европа и америка -все хотят тянуть на себя одеяло Столько лет не замечали,а сейчас,когда этой ненасытной америке, надо окружить Россию базами ПВО-вдруг вспомнили о ней и начали сьедать ее Белоруссия всегда была лояльной с Россией.а сейчас.когда президента дико травят.именно сейчас Вы хотите чтобы он срочно отдал долги и чтобы он выполнил все ВАШИ требования Конечно ,от Литвы ,Латвии и других мелких стран-надо срочно освободиться и не иметь с ними никаких торговых отношений Пусть знают,свое место
Гост
Ответить
С ума все посходили Что Вы набросились на республику Неужели Вы собираетесь ее потерятьРоссия весьма заинтересована в тесной связи с Белоруссией,другого выхода нет и не надо быть такими жесткимиСейчас патовая ситуация в стране Можно и долг отложить на некоторое время Столько перебрасывается миллионов в афшеры из России.лучше бы остановили это воровство,чем выбивать срочно долгиПросто загнали Луку в угол Правильно делает,что сейчас не будет выборов Его избрали и пусть работает Он и не собирается подчиняться какой-то проплаченной хабалке-наглой.которая без бумажки ничего не может сказать
Белорус
Ответить
А то Россия 26 лет не знает про вечное лукашенковское кидалово. Наобещает все, что ему нужно в данный момент, выцыганит очередной кредит, а потом обманет. У нас об этом даже школьники знают.
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко отказался выполнять требования Путина: чем ответит Кремль
Эксперт назвал условие вмешательства России в ситуацию в Киргизии
В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией
Журналист о последствиях ультиматума Тихановской: Будет новый круг насилия

Шоу-бизнес

Не Скобцева: настоящая фамилия актрисы вскрылась только во время похорон
"За все в жизни надо отвечать": вляпавшимся в скандал Тарзану и Королевой стало плохо
Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью
Звезды "Дома-2" попали в страшную аварию: Закрутило, завертело

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Трагедия разделила мою жизнь на две части": пронзительная речь Ефремова в суде

Актер выступил с последним словом
Шоу-бизнес

Плохой знак: родственники нарушили традицию на похоронах Скобцевой

Артистку похоронят Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес

Михаил Шац попал в больницу с опасной инфекцией

Артист вышел на связь
Шоу-бизнес

"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало

В семье артиста скандал

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+