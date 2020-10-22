В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией

Сторонники интеграции с Россией объединяются в политическую партию. Планируется, что белорусский Минюст зарегистрирует новую политсилу до конца 2020 года.



О создании партии сторонников интеграции России и Белоруссии сообщил сопредседатель гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ. Он отметил, что раньше такие люди не имели платформы для консолидации.



До конца года "Союз" проведет круглые столы по вопросам интеграции России и Белоруссии. После этого сторонники Союзного государства передадут документы для регистрации партии в Минюст.

Лущ уверен, что новую политсилу поддержат много белорусов. Уже сейчас в "Союз" поступает много звонков и обращений от граждан, сказал он в эфире телеканала ОНТ.

До этого сторонники интеграции России и Белоруссии не имели своей партии, зато появилось множество политсил, ориентированных на Европу. Политолог Валерий Карбалевич объяснил это тем, что президент Александр Лукашенко все годы правления больше боялся Москвы, нежели Запада.

Глава государства понимал, что у России больше возможностей влиять на ситуацию в Белоруссии, чем у Евросоюза и США. Поэтому Лукашенко блокировал создание пророссийских движений, пояснил Карбалевич.

Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Президенты общались за закрытыми дверями несколько часов. Перед этим стало известно, что Москвы выделит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов.

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа после переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз не признал итоги выборов. Москва предостерегла Запад от вмешательства в дела республики. В сентябре Россия и Белоруссия провели военные учения "Славянское братство".