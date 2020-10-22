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Политика
В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией

В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией

Фото: Misha Alexandrov/legion-media.ru
Сторонники интеграции с Россией объединяются в политическую партию. Планируется, что белорусский Минюст зарегистрирует новую политсилу до конца 2020 года.
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О создании партии сторонников интеграции России и Белоруссии сообщил сопредседатель гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ. Он отметил, что раньше такие люди не имели платформы для консолидации.

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До конца года "Союз" проведет круглые столы по вопросам интеграции России и Белоруссии. После этого сторонники Союзного государства передадут документы для регистрации партии в Минюст.

Лущ уверен, что новую политсилу поддержат много белорусов. Уже сейчас в "Союз" поступает много звонков и обращений от граждан, сказал он в эфире телеканала ОНТ.

До этого сторонники интеграции России и Белоруссии не имели своей партии, зато появилось множество политсил, ориентированных на Европу. Политолог Валерий Карбалевич объяснил это тем, что президент Александр Лукашенко все годы правления больше боялся Москвы, нежели Запада.

Глава государства понимал, что у России больше возможностей влиять на ситуацию в Белоруссии, чем у Евросоюза и США. Поэтому Лукашенко блокировал создание пророссийских движений, пояснил Карбалевич.

Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Президенты общались за закрытыми дверями несколько часов. Перед этим стало известно, что Москвы выделит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа после переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз не признал итоги выборов. Москва предостерегла Запад от вмешательства в дела республики. В сентябре Россия и Белоруссия провели военные учения "Славянское братство".

Автор: 22 октября 2020, 13:25 Источник: Общенациональное телевидение ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
> Без разрешения Лукашенко не зарегистрируют ни одной партии. Не надейся.
Лукашенко политический труп.
Сейчас главное - разобраться в происходящем, выработать план и методику действий, начать продуманную пропаганду и агитацию.
И троллить пшеков и полупшеков.
А там, и вскоре, может многое произойти, мировой опыт имеет много вариантов действий.
гость
Ответить
Гость
Дурдом.
20 лет существует "Союзное государство", но "сторонники интеграции ... не имели своей партии".
Ясно, что происходило какое-то мошенничество.
Сейчас мошенник Лукашенко затевает новое жульничество.
Толку с этой партии не будет.
А вот партии и общественные организации сторонников воссоединения Русского мира - нужны.
И будут популярны.
Без разрешения Лукашенко не зарегистрируют ни одной партии. Не надейся. А Союзное государство - это совместный бизнес российских и белорусских олигархов. Только белорусский нефтяной офшор, контрабанда санкционки, реэкспорт нефти и газа породили много долларовых миллионеров с обеих строн.
Гость
Ответить
Дурдом.
20 лет существует "Союзное государство", но "сторонники интеграции ... не имели своей партии".
Ясно, что происходило какое-то мошенничество.
Сейчас мошенник Лукашенко затевает новое жульничество.
Толку с этой партии не будет.
А вот партии и общественные организации сторонников воссоединения Русского мира - нужны.
И будут популярны.
гость
Ответить
Кстати, о "невмешательстве" России во внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Так Путин говорил. Сегодня в Минск прилетел глава службы внешней разведки России Нарышкин. В 15 часов встреча в КГБ с силовиками. Плюс пророссийская партия. Все будет в одном флаконе.
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