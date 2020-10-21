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Эксперт: Лукашенко всегда больше боялся России, чем Запада

Эксперт: Лукашенко всегда больше боялся России, чем Запада

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
За 26 лет правления Александра Лукашенко в Белоруссии не появилось ни одной пророссийской политической партии. Политолог Валерий Карбелвич дал объяснение этому феномену.
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Лукашенко все годы правления декларировал приверженность союзу с Россией. Но за это время в Белоруссии появилось множество проевропейских политических сил, аналитических центров и СМИ, напомнил Карбалевич.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Почему в братской республике так и не появилось пророссийской партии? Лукашенко считал, что Россия угрожает его власти гораздо больше, чем Запад, пояснил Карбалевич.

У России больше возможностей повлиять на Белоруссиию, чем у Евросоюза, объяснил Карбалевич логику Лукашенко. Поэтому Батька блокировал любые попытки создания ориентированных на Москву крупных политических сил, заявил эксперт.

Он напомнил, что в 2014 году политик Сергей Костян пробовал зарегистрировать партию "Белорусский славянский комитет", но неудачно. Спустя два года власти отправили за решетку несколько пророссийских блогеров.

"Поэтому никаких шансов у пророссийских сил легализовать свое присутствие до сих пор не было", – пишет Карбалевич в своей колонке на портале "Радио Свобода".

Новый шанс у сторонников сближения с Россией появился на фоне политического кризиса в Белоруссии. 18 октября в Минске прошел учредительный съезд партии "Союз". Промосковские активисты решили воспользоваться ослаблением Лукашенко и его уязвимости перед Кремлем, отметил Карбалевич.

В нынешних условиях власти вряд ли откажут пророссийским активистам, считает Карбалевич. "В таком случае Лукашенко будет иметь дела с Кремлем", – предупредил политолог.

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Запад не признал переизбрание Александра Лукашенко на шестой президентский срок. Евросоюз ввел против его окружения персональные санкции.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила власть ультиматум. Александр Лукашенко до 25 октября должн объявить об отставке. В противном случае оппозиция намерена устроить общенациональную забастовку.

Автор: 21 октября 2020, 14:00 Источник: "Радио Свобода" ✓ Надежный источник
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