Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко

Стали известны подробности встречи Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. Самым эмоциональным из них оказался Сергей Тихановский, находящийся под стражей с мая 2020 года.

По словам белорусского политолога Юрия Воскресенского, координирующего сбор подписей за бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, блогер Сергей Тихановский кричал на Александра Лукашенко, который пришел мирно пообщаться. Муж экс-кандидата в президенты требовал свободу.

Лукашенко молчать не стал и "начал оппонировать". Что конкретно говорил Александр Григорьевич блогеру, неизвестно. Воскресенский лишь уточнил, что успокоить Тихановского пытались другие участники встречи. Лукашенко же хотел поговорить об ошибках, которые он допустил, находясь у руля.

По словам политолога, Сергей хамил президенту на протяжении нескольких часов, обращался на "ты". Он едва не сорвал встречу. Но потом Лукашенко утихомирил Тихановского "своей аурой".

"Тихановский – не президент. Уже одному человеку (Лукашенко – Прим. ред.) на "ты" мы можем простить. Плюс Тихановский все время пытался решить какие-то свои мелкие вопросы, про телевизор, например", – рассказал Воскресенский.

На следующий день после встречи с Лукашенко, как известно, задержанных оппозиционеров отвезли в баню. Досуг организовал сам президент. Стоит уточнить, что Александр Григорьевич не поехал вместе с оппонентами.

Напомним, Сергей Тихановский был задержан весной этого года за насилие против полицейских, а также воспрепятствование проведению выборов президента. Спустя месяц был арестован Виктор Бабарико. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов за границу.