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Обращался на

Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Стали известны подробности встречи Александра Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО. Самым эмоциональным из них оказался Сергей Тихановский, находящийся под стражей с мая 2020 года.
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По словам белорусского политолога Юрия Воскресенского, координирующего сбор подписей за бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, блогер Сергей Тихановский кричал на Александра Лукашенко, который пришел мирно пообщаться. Муж экс-кандидата в президенты требовал свободу.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Лукашенко молчать не стал и "начал оппонировать". Что конкретно говорил Александр Григорьевич блогеру, неизвестно. Воскресенский лишь уточнил, что успокоить Тихановского пытались другие участники встречи. Лукашенко же хотел поговорить об ошибках, которые он допустил, находясь у руля.

По словам политолога, Сергей хамил президенту на протяжении нескольких часов, обращался на "ты". Он едва не сорвал встречу. Но потом Лукашенко утихомирил Тихановского "своей аурой".

"Тихановский – не президент. Уже одному человеку (Лукашенко – Прим. ред.) на "ты" мы можем простить. Плюс Тихановский все время пытался решить какие-то свои мелкие вопросы, про телевизор, например", – рассказал Воскресенский.

На следующий день после встречи с Лукашенко, как известно, задержанных оппозиционеров отвезли в баню. Досуг организовал сам президент. Стоит уточнить, что Александр Григорьевич не поехал вместе с оппонентами.

Напомним, Сергей Тихановский был задержан весной этого года за насилие против полицейских, а также воспрепятствование проведению выборов президента. Спустя месяц был арестован Виктор Бабарико. Его обвиняют в выводе сотен миллионов долларов за границу.

Автор: 21 октября 2020, 11:57 Источник: TUT.BY ✓ Надежный источник
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