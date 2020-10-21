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Политолог назвал главную слабость ультиматума Тихановской: Лукашенко его не выполнит

Александр Лукашенко. Фото: Lukashenko visits Russia Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
У белорусского лидера остались считанные дни, чтобы выполнить требования оппозиции. Главное из них – отставка президента.
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Большинство политологов и аналитиков неоднозначно оценивают ультиматум, который Светлана Тихановская выдвинула действующей власти. Неделю назад лидер белорусской оппозиции заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост до 25 октября. К этому же сроку силовики должны полностью прекратить насилие на улицах, а все политзаключенные должны быть освобождены. В противном случае Тихановская пообещала начать общенациональную забастовку предприятий и перекрытие дорог протестующими.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Эксперты задаются вопросом о том, каким образом "железная леди Белоруссии" намерена привести свои угрозы в действие. Политолог Артем Шрайбман убежден, что Лукашенко не собирается выполнять условия Тихановской, поэтому ей придется выполнить обещания и вывести белорусские протесты на новый уровень.

Шрайбман отмечает, что лидеры оппозиции не влияли на происходящее на улицах с середины августа. По мнению аналитика, именно митингующие придавали лидерам оппозиции вес, а не наоборот. При этом действия демонстрантов гораздо больше подогревал Александр Лукашенко и его власть, чем призывы находящихся за рубежом организаторов.

Тем не менее, политолог отметил, что протесты начали менять свою форму. Митингующие постепенно переходят от всеобщих гуляний к акциям и забастовкам отдельных групп людей – студентов, пенсионеров, врачей, рабочих и других категорий граждан. Но усиления давления на власть не происходит.

Автор: 21 октября 2020, 08:51 Источник: Gazetaby.info ✓ Надежный источник

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