Эксперт: За ультиматумом Тихановской стоят влиятельные силы

Все действия Светланы Тихановской, включая недавний ультиматум Александру Лукашенко, направляются влиятельными силами в Евросоюзе. Об этом заявил один из руководителей белорусской общественной организации "Союз" Сергей Лущ.



По его мнению, ультиматум Тихановской привязан к конкретному событию. 25 октября заканчиваются срок подачи предложений по изменению белорусской Конституции. Оппозиция не приемлет анонсированную Лукашенко реформу, поскольку понимает, что это снизит накал протестов, отметил Лущ.



Несмотря на ироничные комментарии многих экспертов, представитель "Союза" призвал серьезно отнестись к ультиматуму Тихановской. По его мнению, такие громкие требования не выдвигаются просту так.

Лущ призвал помнить, что бывший кандидат в президенты Белоруссии встречалась с многими влиятельными политиками Евросоюза. "За ней стоят достаточно влиятельные силы, и после личной встречи Тихановской с Макроном и Меркель все ее заявления и поступки тщательно шлифуются", – сказал эксперт в комментарии порталу "Украина.ру".

Светлана Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии 13 сентября. Она потребовала от Александра Лукашенко объявить об отставке, освободить политических заключенных и прекратить насилие над протестующими.

На выполнение требований политик дала властям 13 дней. Если Лукашенко проигнорирует ультиматум Тихановской, оппозиция угрожает начать общенациональную забастовку и перекрыть дороги.

Во вторник, 20 октября, Тихановская обратилась к силовикам. Она призвала их переходить на сторону протестующих. Политик пригрозила правоохранителям репрессиями со стороны "новой, демократической власти".



Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция устраивает масштабные акции протеста. В минувшее воскресенье в Минске задержали 49 демонстрантов.