"Распускал руки": журналисты возмущены поведением оппозиционера Гудкова

Как отмечает редакция Федерального агентства новостей,
накануне поздним вечером бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков вернулся из
Варны в Москву вместе со своим отцом Геннадием Гудковым. Сообщается, что
самолет совершил посадку в "Домодедово" в 23.17.
К дискуссии с журналистами профессиональные оппозиционеры Дмитрий и Геннадий Гудковы оказались не готовы, недоумевает ФАН. Издание отмечает, что журналисты задавали Гудкову-младшему очевидные вопросы: почему в разгар выборов "борцы с режимом" решили покинуть Россию, что они делали в Варне, встречались ли они там c представителями Запада.
"Дмитрий распускал руки, отталкивал съемочную группу", – говорится в репортаже агентства. Как отметил руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев, вместо ответа на вопросы оппозиционеры использовали грубую лексику, пытались вырвать камеры.
Журналисты не исключили, что за рубежом оппозиционеры могли встречаться с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.
Ранее Гудков-младший признавался, что встречался с отсидевшим бизнесменом во время своего вояжа в Лондон. "Я встретился с Михаилом Ходорковским и рядом других видных российских политэмигрантов. С Михаилом Борисовичем, кстати, отлично посидели, поговорили обо всей политической повестке", – писал оппозиционер в своем Telegram-канале "Гудков" весной прошлого года.
Если оппозиционный политик позволяет так вести себя с прессой, то что будет, если он победит на выборах и придет к власти, задаются вопросом в ФАН. "Будет атаковать журналистов с использованием административного ресурса? Публичный политик должен быть готов к публичной критике. Атаковать журналистов за неудобные вопросы – это образец недостойного поведения", – отметил Зубарев.
Журналисты ФАН напомнили оппозиционерам об ответственности за воспрепятствование журналистской деятельности.
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