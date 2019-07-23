"Распускал руки": журналисты возмущены поведением оппозиционера Гудкова

Бывший депутат Дмитрий Гудков отказался общаться с журналистами, которые встретили его в здании аэропорта. Это случилось сразу после его возвращения на родину из Болгарии прошлой ночью. Поведение политика в журналистском сообществе назвали недостойным. Как утверждает агентство ФАН, политик вел себя довольно агрессивно: использовал грубую лексику, распускал руки и обещал "найти" журналистов.



прочитано 121 раз