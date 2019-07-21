Глава Центризбиркома предложила встречу независимым кандидатам на выборах в МГД

Памфилова выразила намерение разобраться в ситуации и принять апелляции от тех кандидатов, которые захотят их подать. Напомним, что такая возможность есть у независимых претендентов на пост депутатов в МГД с 16 июля, но пока такой возможностью они не воспользовались.
Встреча с кандидатами пройдет после 22 июля, когда глава ЦИК выйдет с больничного. На данный момент в числе не допущенных до выборов независимых кандидатов значатся:
Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Сергей Троицкий, члены "Яблока" Сергей Митрохин и Елена Русакова, Ирина Собянина, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, соратница Алексея Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму. Встреча может состояться сразу после 22 июля 2019 года, когда Элла Памфилова вернется к работе в Комиссии. pic.twitter.com/vkMNlr2f3e— ЦИК России (@CIKRussia) July 15, 2019
Основатель так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 20 июля провел на проспекте Сахарова согласованный митинг в поддержку кандидатов. На нем блогер призывал продолжить провокационные акции, пока оппозиционеров не зарегистрируют. Представитель МГИКа Дмитрий Реут назвал это политическим шантажом и незаконным ультиматумом.
Кандидаты не прошли подписной барьер, поскольку у каждого из них обнаружили более 10% бракованных подписей. Помимо прочего, в подписных листах, сданных либералами, Мосгоризбирком обнаружил "мертвых" душ.
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