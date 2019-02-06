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Политика

Травмированный Янукович признал себя лохом

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент Украины Виктор Янукович сделал откровенное признание. Беглый политик, приговоренный недавно к 13 годам заключения за госзмену, назвал себя лохом.
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Таких откровений от Януковича журналисты, пришедшие на его пресс-конференцию в Москве, еще не слышали. Экс-президент пояснил, почему он так уничижительно охарактеризовал себя и сделал небольшой исторический экскурс.

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Виктор Федорович Янукович

Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

Янукович вспомнил февраль 2014 года, когда на Украине в самом разгаре был Евромайдан. В качестве гарантов мирного развития ситуации в Киев прилетели представители Евросоюза, выступавшие как посредники между президентом страны и оппозицией. После тяжелых двухдневных переговоров стороны подписали соглашение об урегулировании политического кризиса.

Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел ФРГ и Польши – Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский. Специальный представитель президента России Владимир Лукин, участвовавший в переговорах, отказался поставить свою подпись под соглашением, видимо, понимая, что оно вряд ли охладит пыл митингующих.

Примерно так и выразился Виктор Янукович, вспоминая события 2104 года. По словам экс-президента, министры иностранных дел стран Европы кинули его как лоха.

Фото: www.globallookpress.com

"Владимир Лукин мне сказал: неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены? Я сказал: "Да, я хочу верить, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, они обязательно будут выполнены", – вспоминает Янукович.

Выходит, что его доверчивость его и подвела. "К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают – меня кинули как лоха", – признал Виктор Янукович.

Владимир Путин и Виктор Янукович. Фото: kremlin.ru

В этом же месяце Верховная рада отстранила президента от власти и он был вынужден покинуть страну. Причем, бежал Янукович от националистов, которые были готовы его убить, с помощью российских спецслужб. Сначала президент поехал в Харьков с целью собрать там своих сторонников, а затем через территорию Донбасса и Крыма его эвакуировали в Ростов-на-Дону российские военные из спецподразделений.

Все эти годы Виктор Янукович жил не то в Подмосковье, не то в Ростове-на-Дону, а в конце 2018 года исчез из информационного поля. Как раз тогда в Киеве решалась его судьба, там проходили итоговые заседания по уголовному делу по обвинению экс-президента в госизмене. Янукович с судом на связь не вышел. Адвокат политика утверждал, что у него есть медицинская справка.

Виктор Янукович. Фото: www.globallookpress.com

Юрист рассказал, что у его подзащитного тяжелые травмы, он находится в больнице и у него есть соответствующие справки от врачей. Судьи с аргументами адвоката не согласились и в итоге, не предоставив Януковичу права выступить с последним словом, приговорили его заочно к 13-ти годам заключения.

Как сообщалось, спортивную травму Виктор Янукович получил 16 ноября 2018 года. Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт имени Склифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной секретности перевезли в другую клинику. Потом в деле о его болезни всплыл некий врач из Израиля, а вот теперь и сам беглый президент предстал перед публикой.

Автор: Александр Комаров6 февраля 2019, 22:02

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