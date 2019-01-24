Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы

Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о государственной измене и приговорил к 13 годам лишения свободы. В нижней палате парламента уверены, что все происходящее – не более чем предвыборная кампания действующего украинского лидера Петра Порошенко. "Могут дать любой срок, препятствий не будет. Могут даже выделить камеру с пустыми нарами, мол, рано или поздно он туда попадет. Все это лишь для показа электорату, будто при власти Порошенко все по-честному, все преступники осуждены, голосуйте за Петра Алексеевича и не прогадаете", – цитирует RT депутата Госдумы Руслана Бальбека.

