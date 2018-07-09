Над Крымом нависла угроза терактов

Высказывания лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа" способны привести к росту терактов на территории Крыма, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Как сообщает "Газета.ru", по словам чиновника, радикально настроенные лидеры запрещенной в России экстремистской организации, находясь за рубежом, готовы устроить провокации, в том числе с помощью диверсий и терактов.



Патрушев добавил, что в Крыму также сохраняются угрозы со стороны властей Незалежной. Он считает, что украинские националисты представляют собой опасность для общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе.