США выдвинули абсурдные обвинения против России

Политик уверен, что конфликт между президентом США Дональдом Трампом и футболистами искусственно поддерживается русскими. Он считает, что Москва призвала "армию троллей" для обострения внутриполитической ситуации в Америке. Свои заявления Лэнкфорд не смог подкрепить никакими доказательствами.

"Даже на этой неделе мы видели, как русские и их тролли начали распространять хештеги #takeaknee (#склониколено) и #boycottNFL (бойкотируйНФЛ). В минувшие выходные они занимали обе стороны спора и продвигали их как можно больше, чтобы повысить уровень шума в Америке, который бы сделал так, чтобы большая проблема выглядела еще больше", – цитирует Лэнкфорда "Газета.ru".

Напомним, несколько дней назад Трамп раскритиковал игроков НФЛ, которые вставали на колени во время исполнения гимна США, напоминая американцам об эпохе рабства. Президент высказал свою позицию в аккаунте в социальной сети Twitter. Он уверен, что отказ встать во время национального гимна – это неуважение.

You can boycott our anthem WE CAN BOYCOTT YOU! #NFL #MAGA pic.twitter.com/ryYzZnXjXE

"Если футболист хочет пользоваться привилегией зарабатывать миллионы долларов, ему нельзя позволять неуважительно относиться к нашему великому американскому флагу. Если нет – ты уволен, найди себе другое занятие! Если фанаты футбола откажутся приходить на игры, пока спортсмены неуважительно относятся к нашему флагу и стране, мы быстро увидим перемены в их поведении. Храбрые патриоты сражались и умирали за великий американский флаг – мы обязаны его уважать! Вставание на колени не имеет ничего общего с расой. Это выражение неуважения нашей стране, флагу и гимну. НФЛ должна уважать это!" – писал политик.

Tremendous backlash against the NFL and its players for disrespect of our Country.#StandForOurAnthem