Россия рассказала о надеждах на сотрудничество с США

Москва готова выстраивать отношения с Вашингтоном. К сожалению, российские инициативы постоянно наталкиваются на агрессивную риторику с американской стороны, заявили в МИДе.

Новый посол России в США отправился в Вашингтон с настроем на выстраивание плодотворных отношений двух стран. Это полностью отражает позицию Москвы, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напомнила журналистам о последнем интервью Анатолия Антонова, которое, по ее словам, пропитано пониманием того, как должна строиться работа. Оно наполнено "не теоретическими или политологическими воззрениями, а конкретной статистикой" – с примерами того, где именно США и Россия могли бы выстраивать плодотворные, нормальные, взаимовыгодные отношения.

В то же время, желание Вашингтона сотрудничать в этом направлении вызывает вопросы, подчеркнула официальный представитель МИД. "Мы только за: есть и надежда, и желание. Вопрос к американской стороне, потому что все, что мы делаем, к сожалению, наталкивается на какую-то очень агрессивную воинственную риторику, на бесконечное продление санкций, на странные репортажи в СМИ, на какую-то бесконечную историю с неким вмешательством России в американские выборы", – сказала Захарова на брифинге.

В интервью, опубликованном газетой "КоммерсантЪ", Анатолий Антонов выразил надежду, что в Вашингтоне все-таки возьмут верх здравый смысл и понимание бесперспективности попыток нажима на Россию. Дипломат подчеркнул: нельзя забывать, что две страны, обладающие крупнейшими ядерными потенциалами, несут особую ответственность за глобальную стабильность и безопасность.

"Когда мы действуем вместе на международной арене, тогда мир становится спокойнее и безопаснее. Остается востребованным двустороннее сотрудничество по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая борьбу с терроризмом, противодействие наркотрафику, организованной преступности, киберугрозе. В целом нашим странам было бы одинаково выгодно построить такую модель взаимодействия, которая обеспечивала бы предсказуемость, исключала неприятные сюрпризы, позволяла заблаговременно принимать меры по недопущению напряженности", – заявил посол России в США.