Россия рассказала о надеждах на сотрудничество с США
Новый посол России в США отправился в Вашингтон с настроем на выстраивание плодотворных отношений двух стран. Это полностью отражает позицию Москвы, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила журналистам о последнем интервью Анатолия Антонова, которое, по ее словам, пропитано пониманием того, как должна строиться работа. Оно наполнено "не теоретическими или политологическими воззрениями, а конкретной статистикой" – с примерами того, где именно США и Россия могли бы выстраивать плодотворные, нормальные, взаимовыгодные отношения.
В то же время, желание Вашингтона сотрудничать в этом направлении вызывает вопросы, подчеркнула официальный представитель МИД. "Мы только за: есть и надежда, и желание. Вопрос к американской стороне, потому что все, что мы делаем, к сожалению, наталкивается на какую-то очень агрессивную воинственную риторику, на бесконечное продление санкций, на странные репортажи в СМИ, на какую-то бесконечную историю с неким вмешательством России в американские выборы", – сказала Захарова на брифинге.
Вашингтон одобрил назначение омича Анатолия Антонова послом в США https://t.co/0qvUNQ3Lbz#Омск #посол #США #Антонов pic.twitter.com/Jt2vHmfloI— Новый Омск (@newsomsk) 28 июля 2017 г.
В интервью, опубликованном газетой "КоммерсантЪ", Анатолий Антонов выразил надежду, что в Вашингтоне все-таки возьмут верх здравый смысл и понимание бесперспективности попыток нажима на Россию. Дипломат подчеркнул: нельзя забывать, что две страны, обладающие крупнейшими ядерными потенциалами, несут особую ответственность за глобальную стабильность и безопасность.
"Когда мы действуем вместе на международной арене, тогда мир становится спокойнее и безопаснее. Остается востребованным двустороннее сотрудничество по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая борьбу с терроризмом, противодействие наркотрафику, организованной преступности, киберугрозе. В целом нашим странам было бы одинаково выгодно построить такую модель взаимодействия, которая обеспечивала бы предсказуемость, исключала неприятные сюрпризы, позволяла заблаговременно принимать меры по недопущению напряженности", – заявил посол России в США.
Для звезды "Дома-2" это число оказалось космическим
Вскрылись неожиданные подробности прошлого невестки королевы
Александр Ермак задержан по подозрению в убийстве
Сергей Макаров считает, что яблоко от яблони недалеко падает