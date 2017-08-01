Трамп утвердил новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введение очередных санкций против России, рассказал вице-президент Майк Пенс. Он добавил, что Вашингтон хочет отмены собственных ограничительных мер, но возможно это только в том случае, если Россия "выполнит взятые на себя обязательства". "Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", – цитирует "Газета.ru" Пенса.