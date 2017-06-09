Итоги выборов в Британии назвали поражением для Терезы Мэй

Правящая Консервативная партия Великобритании, во главе которой стоит премьер-министр страны Тереза Мэй, на выборах в парламент получила большинство мест, однако не набрала мандатов для получение решающего перевеса. Оппозиция назвала подобный исход поражением для политика, передают "Аргументы и факты". Так, лидер Партии независимости Соединенного королевства Пол Наттолл считает, что Тереза Мэй таким образом поставила под угрозу брекзит. Лидер Зеленой партии Кэролайн Лукас заявила, что консерваторам придется заплатить за свою безрассудную избирательную игру. Член Лейбористской партии Гарриет Гарман и вовсе назвал премьер-министра колоссом на глиняных ногах.