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Политика

Путин раскрыл свой большой секрет

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин раскрыл секрет своей работы в КГБ. Его деятельность была связана с нелегальной разведкой.
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"Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди. Это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера", – цитируют "Вести.ру" Путина.

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По словам российского лидера, отказаться от текущей жизни, близких, родных и отдать себя служению Отечеству способен далеко не каждый. "Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди", – подчеркнул Путин.

В преддверии празднования 95-летия внешней разведки президент обратился к российским разведчикам-нелегалам, которые находятся за рубежом. "Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова", – сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин рассказал, как попал в КГБ. "Я просто пошел в приемную КГБ СССР, с улицы. У меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", – поделился президент.

Автор: Алёна Нестерова24 июня 2017, 13:24
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