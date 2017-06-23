Путин сделал необычный звонок Эрдогану

Припарковав свой вертолет на палубе трубоукладчика Pioneering spirit, Владимир Путин прямо с борта позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. После разговора российский лидер дал старт стыковке "Турецкого потока".

Трубоукладчик Pioneering spirit является самым большим строительным судном в мире. На его борту российского президента встретили капитан Фред Регтоп, руководитель компании Allseas Эдвард Хеерема и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Вертолет Путина приземлился прямо на платформу, сообщает РИА Новости. С борта трубоукладчика Владимир Путин позвонил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. "Главы государств обсудили прокладку газопровода и планы о возможной поставке топлива в Европу в будущем", – пишет информационное агентство.

"У нас с Турцией развиваются проекты так, как не развиваются с другими партнерами. Там, где у нас уходят годы на различные согласования, с Турцией мы делаем в течение месяцев", – отметил Владимир Путин. После разговора с турецким лидером президент принял доклад Миллера о готовности начать стыковку сухопутной части газопровода с его глубоководным участком.

"Давайте вперед!" – скомандовал Владимир Путин из капитанской рубки. По словам российского лидера, в 2018 году будет проложена первая ветка газопровода до Турции, а в конце 2019-го появится и вторая – до Европы.

"Если наши партнеры захотят, мы будем готовы поставлять газ через Турцию в южную и юго-восточную Европу. Видим, что такая заинтересованность у партнеров есть", – пояснил президент России, находясь на борту трубоукладчика

Pioneering spirit занимается глубоководной частью "Турецкого потока". В день трубоукладчик может смонтировать до пяти километров труб, автономно функционируя до недели. Работы полностью автоматизированы.