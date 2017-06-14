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Политика

Путин назвал причину разлада между Москвой и Киевом

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о причинах разлада между нашей страной и Украиной. По его мнению, сближению двух государств пытаются противостоять США.
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"Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу", – заявил Владимир Путин. По его словам, этот "кто-то" видит в дружбе между странами источник роста могущества России, сообщает телеканал Showtime.

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Президент подчеркнул: и в США, и в Европе есть люди, которые исходят "из иных, чем свобода выбора украинских граждан, соображений". Этой стратегией, по его мнению, также руководствуются многие российские партнеры из Америки и ЕС.

"Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная", – отметил Путин. "В этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели. Сделали это безупречно. Они молодцы", – добавил политик.

Однако российский лидер призвал взглянуть на тенденции развития мирового сообщества в более продолжительной перспективе. С этой точки зрения американскую философию наращивания сателлитов на основе внешней угрозы "надо было бы поменять", уверен Путин.

По его словам, в 2008 году тогда еще президент Грузии Михаил Саакашвили не мог самостоятельно принять решение о нападении на Южную Осетию. Впрочем, 100%-й уверенности в том, что кто-то спровоцировал или подтолкнул политика, тоже нет. "Во всяком случае, его точно никто не останавливал", – заключил Путин.

Автор: Константин Улюкаев14 июня 2017, 08:28

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