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Политика

Одиозные высказывания Бжезинского

Збигнев Бжезинский. Фото: GLOBAL LOOK press/Zhang Jun
Скончавшийся минувшей ночью американский политолог Збигнев Бжезинский не пылал любовью к России. Мало того, являясь одним из главных идеологов Холодной войны, он прослыл ярым русофобом. Потомок польских аристократов, перебравшийся в США и занимавший там высокий пост советника президента Джимми Картера, за свою политическую карьеру и уже после ухода из Белого дома отметился великим множеством одиозных высказываний. Dni.Ru собрали самые яркие из них.
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 "Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов у вас нет никаких", – изрек Бжезинский во время встречи с генералом Львом Рохлиным в 1997 году. Удивительно, что после этой фразы боевой генерал не ответил политологу по-военному. Позже эта цитата была опубликована в книге статей Бжезинского, которая вся была напичкана подобными русофобскими высказываниями.

Для Америки Россия слишком слаба, чтобы быть ее партнером, но, как и прежде, слишком сильна, чтобы быть просто ее пациентом.

В своей статье "Преждевременное партнерство", увидевший свет после создания Евразийского Союза, Бжезинский так высказался о его судьбе: "Россия может быть либо империей, либо демократией, но не может быть тем и другим. Если Россия будет оставаться евразийским государством, будет преследовать евразийские цели, то останется имперской, а имперские традиции России надо изолировать".

Все европейские государства и Соединенные Штаты должны стать единым фронтом в их отношении к России.

После распада Советского Союза, руку к которому приложил и Бжезинский, из уст политика прозвучали слова, воспринятые не иначе как провокация, нацеленная теперь на развал России. Позже эта мысль была более широко раскрыта в книге "Великая шахматная доска".

Президент США Джимми Картер в окружении своих советников, в том числе Сайруса Вэнса и Збигнева Бжезинского. Фото: GLOBAL LOOK press/Arthur Grace

"России, устроенной по принципу свободной конфедерации, в которую вошли бы Европейская часть, Сибирская республика и Дальневосточная республика, было бы легче развивать более тесные экономические связи с Европой, с новыми государствами Центральной Азии и с Востоком, что тем самым ускорило бы развитие самой России".

Бжезинский пытался втянуть Россию и в НАТО, когда на заре 90-х годов Москва, действительно, заигрывала с Североатлантическим альянсом, а в коридорах Кремле звучали  предложения о вступлении в этот военный блок.

Бывший министр обороны США Гарольд Браун и Збигнев Брезезинский. Фото: GLOBAL LOOK press/White House

"Для России единственный геостратегический выбор, в результате которого она смогла бы играть реальную роль на международной арене" – это трансатлантическая Европа с расширяющимися ЕС и НАТО".

В своей книге "Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство", вышедшей в 2010 году, Бжезинский не оставляет надежд на распад Россиии пишет так: "Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей",

Россия будет раздробленной и под опекой.

После начала конфликта на юго-востоке Украины Бжезинский не раз говорил о Незалежной, называя ее территорией непрекращающихся раздоров, войн и ужасающих бедствий.

Похоже, местные жители заражены какой-то страшной бациллой, которая не дает им жить в мире друг с другом и создать жизнеспособное государство.

Бжезинский не раз говорил о том, что современные процессы, которые произошли после Майдана, очень сильно повлияют на приобретение истинной самостоятельности и независимости Украины. Свои мысли на этот счет политолог подробно изложил в книге "Украинский шанс для России": "Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю".

Збигнев Бжезинский. Фото: GLOBAL LOOK press/Zhang Jun

Много писал и говорил Збигнев Бжезинский о своей второй родине – об Америке. Красной нитью через все высказывания проходит тема мирового господства и построения нового мирового порядка. Причем, часто политолог приводит довольно любопытные исторические примеры: "Парадоксально, что разгром нацистской Германии повысил международный статус Америки, хотя она и не сыграла решающей роли в военной победе над гитлеризмом".

Наконец, самое неожиданное и удивившее миллионы граждан во всем мире высказывание Бжезинского об Америке касается религии.

Православие – главный враг Америки.

Збигнев Бжезинский умер в ночь с 26 на 27 мая 2017 года в больнице американского штата Вирджиния. Ему было 89 лет. "Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", – написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram.

Автор: Александр Комаров27 мая 2017, 18:10

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