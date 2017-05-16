Назначен новый посол Евросоюза в России

Власти Евросоюза назначили нового дипломата на пост посла объединения государств в России. Должность получил госсекретарь Министерства иностранных дел Германии Марку Эдерер.
Информацию о назначении раскрыли в пресс-службе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Согласно тексту заявления, руководители дипмиссии Евросоюза сменились в 41 государстве мира.
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