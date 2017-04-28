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Политика

Французы попались на махинациях с химическим оружием в Сирии

Фото: Nigel Treblin/Getty Images
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали доклад французских спецслужб о применении химоружия в Сирии в провинции Идлиб. По мнению работников ведомства, в доказательствах вины правительства Дамаска есть "много очевидных нестыковок".
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В ведомстве отметили, что с подобными докладами ранее выступали турецкие и французские спецслужбы. "Складывается впечатление, что вышеупомянутые страны либо не доверяют Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), либо пытаются повлиять на ее работу в нужном им направлении", – сообщается на сайте МИД России.

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Сотрудники министерства усомнились в происхождении проб, якобы взятых с места происшествия. В ведомстве предположили, что у французских спецслужб есть свободный доступ на подконтрольную "Аль-Каиде" (запрещенная группировка, запрещена в России) территорию. В противном случае, если образцы были взяты в другом месте, то "достоверность проведенного анализа сразу оказывается под вопросом".

Также французские службы утверждают, что в провинции Идлиб сирийское правительство использовало зарин собственного производства. "Откуда такая уверенность, остается непонятным, поскольку в "готовом" виде зарина в Сирии никогда не было", – сообщается на сайте ведомства. По мнению сотрудников министерства, весь легальный трафик вещества экспортируется за пределы страны, а мобильные установки были уничтожены.

"Единственным вещественным доказательством, на которое ссылаются авторы доклада, является начиненная зарином, судя по фотографии, ручная граната, которая якобы была сброшена с сирийского вертолета", – рассказали в министерстве. При этом на сайте также говорится, что ручная граната, начиненная зарином, – это что-то новое, чего не было за всю историю существования химоружия. "Такой экзотический химбоеприпас, мягко говоря, небезопасен для тех, кто его использует", – рассказали в ведомстве.

По мнению сотрудников министерства, в докладе "имеется много очевидных нестыковок, свидетельствующих о невысоком качестве предпринятого расследования". При этом они заявили, что самым эффективным способом узнать правду является направление в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат миссии ОЗХО для расследования на месте.

Автор: Константин Улюкаев28 апреля 2017, 09:00

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