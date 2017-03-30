"Прямая линия" с Владимиром Путиным перенесена

Владимир Путин в этом году ответит на вопросы граждан в прямом телеэфире не в апреле, как обычно, а позже. "Прямая линия" с президентом перенесена. Точная дата пока не определена, передает "Газета.ру".

"Обычно мы это делаем в апреле, а вот в этом году не будет в апреле, будет попозже… Раньше августа, конечно", – сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.