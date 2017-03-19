Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Израиль пригрозил уничтожить ПВО Сирии

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Еще 17 марта самолета ВВС Израиля атаковали несколько целей на территории Сирии, после чего были обстреляны из систем ПВО. "Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса", – цитирует ТАСС министра обороны страны Авигдора Либермана.

На протяжении уже нескольких лет сирийское правительство сражается с террористами, которые пытаются уничтожить страну и экспортировать насилие в другие страны ближневосточного региона. Израиль же видит главную опасность для себя в возможной переброске оружия из Сирии в Ливан. Подобные действия израильская армия планирует пресекать на сирийской территории. При этом во вмешательстве в сам конфликт между правительством Сирии и боевиками Израиль оказался не заинтересован. Тем не менее, вылазки на охваченную войной территорию иногда приводят к различным инцидентам.

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