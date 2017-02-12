На выборах президента Туркмении ажиотаж

Наблюдатели на выборах президента Туркменистана сообщают об очередях на избирательных участках. Они отмечают, что выборы проходят при большом интересе к процессу голосования и высокой явке.

В Туркменистане проходят пятые президентские выборы, и граждане принимают активное участие в голосовании – на избирательных участках образовались очереди. Граждане приходят целыми семьями, с детьми. А атмосфера напоминает праздничную. Информацию о высоком интересе к выборному процессу в первые часы после старта процедуры подтверждают национальные наблюдатели.



"Участки открылись в семь часов утра, очень много желающих проголосовать с самого открытия, – рассказала представитель Союза женщин Туркменистана. – На моем участке очередь в тридцать человек, все хотят принять участие в этом событии, отдать свой гражданский долг".

Всего по данным Центральной избирательной комиссии страны, мониторинг выборного процесса ведут 3223 наблюдателя, которые контролируют ход голосования на 2587 избирательных участках по всей стране. Еще 39 избирательных участков открыты в дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом.

Помимо национальных наблюдателей, мониторинг на выборах осуществляют шесть международных организаций – специальная миссия СНГ и группа оценщиков Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ШОС, Парламентское Собрание союза Белоруссии и России, Организация исламского сотрудничества, ООН. Их задача – следить за легитимностью и открытостью выборного процесса, а также за соответствием хода голосования конституционным нормам страны. Для наблюдателей организован беспрепятственный доступ на участки.

В первые часы проведения выборов наблюдатели сообщили о высоком интересе граждан к голосованию, отдельно отметив отсутствие конфликтных ситуаций. Ранее руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода отметил, что приглашение, сделанное международным организациям, принять участие в мониторинге выборов, свидетельствует, что задача руководства Туркменистана заключается в "дальнейшей демократизации общества". "Инициатива пригласить (миссию СНГ – Прим. Dni.Ru) к участию в мониторинге выборов исходила от туркменского центрального комитета по выборам и референдумам", – сказал он.

Всего в мониторинге выборов принимает участие более 150 представителей международных организаций и 37 иностранных журналистов. Выборы президента Туркменистана проводятся в пятый раз. На главный руководящий пост в стране претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

