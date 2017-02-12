На выборах президента Туркмении ажиотаж

Скандал на ЧМ-2017 по биатлону Корчевников покидает "Прямой эфир" Убийство ополченца Гиви Сто дней президента Трампа Дом-2

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
партнеры
Воскресенье 12 февраля
Лента новостей
12:50
В Москве водитель BMW X5 избил дворника молотком
11:54
В США немецкую сборную приветствовали гимном Третьего рейха
11:35
Под Москвой обстреляли автобус с пассажирами
11:23
Мать пятерых детей показала роскошную фигуру
11:09
Украинские военные пропали в Донбассе
11:07
Похожая на чучело Собчак ползает на коленях
10:51
На Белорусском направлении МЖД произошел сбой
10:36
Анисина о причинах разрыва с Джигурдой
10:04
В Москве в горящих гаражах погибли два человека
22:57
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
22:30
Пятеро мужчин пытались изнасиловать приехавшую к ним фельдшера
18:44
Шипулин помирился с Фуркадом (видео)
18:06
"Зенит-Арена" прошла первый тест болельщиками
17:51
Бурный роман модели Victoria's Secret и футболиста Шунина
17:37
Гении кино: Сергей Эйзенштейн
17:17
Сын Аршавина оказался дочерью
16:57
Мужской спринт Чемпионата мира по биатлону стартовал в Австрии
16:36
Жена миллиардера Лебедева разделась для фото
16:18
В центре Москвы сотрудники супермаркета избили покупателя
15:58
Видео с места массовой драки у Рижского вокзала
15:35
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа
15:31
У клиента банка РПЦ пропал миллиард рублей
15:18
Шокирующие фото пластических операций
15:01
Сын тигра Амура подружился с барсучихой Катюхой
14:27
Фуркад оправдался за нападки на сборную России
13:55
В Москве легковушка протаранила автобус
13:43
Бузова лежит под капельницей после серьезной травмы
13:26
На востоке Москвы избили посетителя кафе
12:56
На севере Москвы загорелась квартира
12:45
Собчак страдает из-за сына (видео)
12:31
Траньков и Волосожар расстались перед родами
12:08
Слухи о выдаче США порадовали Сноудена
11:39
Порошенко похвастался новой ракетой
11:26
На западе Москвы троллейбус столкнулся с иномаркой
11:24
На трассе в Сибири перевернулась военная техника (видео)
11:05
Что случилось с Ольгой Бузовой
10:41
Воробьев показал интимное видео о бывшей любовнице
10:28
Пассажир скончался после экстренной посадки в Екатиренбурге
10:00
У Рижского вокзала произошла массовая драка
22:01
В России планируют ввести налог на пенсию
21:50
Поморам доплачивают за охоту на волков
21:50
Певица Наталья Штурм терпит побои от бывшего мужа ради сына
21:45
Собака нашла в сугробе тело младенца
21:35
В отстранении российской бегуньи увидели политику
21:33
Российские биатлонисты нашли примирение с Фуркадом в водке
21:16
Опоздавший пассажир избил менеджера "Победы" (видео)
21:07
На юге Филиппин произошло землетрясение
20:59
Траволте разрешили и запретили убивать людей
20:52
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров
20:47
Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард
20:39
Какую косметику подарить любимой
20:23
Россиянка рвет блузки пышной грудью (видео)
20:10
Украинка убила мужа и отправилась отдыхать в Египет
20:08
Малинину припомнили ошибки молодости
19:37
Дети священников угнали "Ауди-старушку" архиепископа
19:23
На Евровидение собираются мужчины на каблуках
19:23
Пьяный пассажир угрожал взорвать самолет в Домодедово
19:15
Уткин обелил Фуркада после скандала со сборной России
19:13
Панин обматерил Садальского за фото с собакой
19:06
Командующий ВВС Литвы лишился работы за доверие к России
18:57
Курбан Омаров записал песню для Ксении Бородиной (видео)
18:53
Российские биатлонистки провалили спринт в Австрии
18:36
Правоту скандального директора "Ленкома" доказало видео
18:35
Певица МакSим упала на сцене
18:30
Британцу разрешили ремонтировать дом голышом
18:13
Собаки и обезьяны выбирают добрых людей
18:04
Театр "Кураж" представляет интерактивный спектакль “Остров сокровищ”
17:55
Водоросли из Антарктиды пережили выход в открытый космос
17:46
Роботы заменят вымирающих пчел
17:42
Милонов решил запретить эротику в семье
17:24
Авиадебошир открыл дверь в самолете
17:23
Проклова уезжает из Москвы после любовных откровений
17:20
В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
17:17
Британские субмарины с "Томагавками" подняли на смех
17:17
Ford влетел в остановку с людьми в Петербурге (видео)
17:06
Детям расскажут о судьбе сломанных игрушек
17:05
Самые юные звезды мирового кино
16:59
Британская армия спряталась в кустах (фото)
16:54
Бизнесмен нанял помора для убийства отвергнувшей его девушки
16:49
Российскую бегунью лишили золота Олимпиады-2012
16:37
Жертва выбросила своего похитителя из красной Audi
16:35
ЦИК и "ЕР" обсудили избирательную кампанию-2017
16:33
Евро и доллар обновили минимумы
16:30
Самбурская устроила скандал после интервью
16:28
Россия отправляет в Индию "Буки" и "Осу"
16:24
Странное свадебное платье Светланы Ходченковой
16:21
Фуркад разочаровал брата конфликтом с Шипулиным
16:19
Бродвейский хит покажут в Москве
15:56
Биатлонистку Глазырину сняли с ЧМ-2017 из-за допинг-скандала
15:47
Девочка-вундеркинд придумала теорему для выигрыша в лотерею
15:42
Порошенко готовит новую пакость для Крыма
15:38
Солистка Serebro опозорилась перед жителями Казахстана
15:37
53-летний Михаил Ефремов об "обнаженной" фотосессии
15:35
Россиян оставят без подарочного алкоголя
15:29
Собака спасла брошенного матерью малыша
15:28
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 2
15:15
Умер известный оперный певец
15:06
Ученые назвали главное средство от депрессии
15:01
Что нужно знать о скандальном директоре "Ленкома"
14:48
Песков объяснил нанесение удара по турецким военным
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Нью-Йорке загорелся готовившийся к вылету лайнер
Похороны комбата Гиви стали сигналом для Киева
Малинину припомнили ошибки молодости
Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина
На Бали жертвами схода оползней стали 12 человек
Главные события Москвы с 10 по 16 февраля 2017 года
Политика

На выборах президента Туркмении ажиотаж

Фото: GLOBAL LOOK press
Наблюдатели на выборах президента Туркменистана сообщают об очередях на избирательных участках. Они отмечают, что выборы проходят при большом интересе к процессу голосования и высокой явке.
прочитано 457 раз

В Туркменистане проходят пятые президентские выборы, и граждане принимают активное участие в голосовании – на избирательных участках образовались очереди. Граждане приходят целыми семьями, с детьми. А атмосфера напоминает праздничную. Информацию о высоком интересе к выборному процессу в первые часы после старта процедуры подтверждают национальные наблюдатели.

ПО ТЕМЕ

Туркмения провела конституционную реформу

Туркмены избавились от золотого президента

Туркмения подаст в суд на Азербайджан

"Участки открылись в семь часов утра, очень много желающих проголосовать с самого открытия, – рассказала представитель Союза женщин Туркменистана. – На моем участке очередь в тридцать человек, все хотят принять участие в этом событии, отдать свой гражданский долг".

Всего по данным Центральной избирательной комиссии страны, мониторинг выборного процесса ведут 3223 наблюдателя, которые контролируют ход голосования на 2587 избирательных участках по всей стране. Еще 39 избирательных участков открыты в дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом.

Помимо национальных наблюдателей, мониторинг на выборах осуществляют шесть международных организаций – специальная миссия СНГ и группа оценщиков Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ШОС, Парламентское Собрание союза Белоруссии и России, Организация исламского сотрудничества, ООН. Их задача – следить за легитимностью и открытостью выборного процесса, а также за соответствием хода голосования конституционным нормам страны. Для наблюдателей организован беспрепятственный доступ на участки.

В первые часы проведения выборов наблюдатели сообщили о высоком интересе граждан к голосованию, отдельно отметив отсутствие конфликтных ситуаций. Ранее руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Евгений Слобода отметил, что приглашение, сделанное международным организациям, принять участие в мониторинге выборов, свидетельствует, что задача руководства Туркменистана заключается в "дальнейшей демократизации общества". "Инициатива пригласить (миссию СНГ – Прим. Dni.Ru) к участию в мониторинге выборов исходила от туркменского центрального комитета по выборам и референдумам", – сказал он.

Всего в мониторинге выборов принимает участие более 150 представителей международных организаций и 37 иностранных журналистов. Выборы президента Туркменистана проводятся в пятый раз. На главный руководящий пост в стране претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.  

Автор: Денис Попов12 февраля 2017, 09:16

Политика

Хвастуна Порошенко поймали на вранье
Разведка подтвердила компромат на Трампа
Как Путин 10 лет назад предсказал будущее
Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Шоу-бизнес

Бузова раскрыла причину обморока на сцене
Похожая на чучело Собчак ползает на коленях
Почерневшую Веру Брежневу сравнили с бабушкой (фото)
Сын Аршавина оказался дочерью

Проишествия

Видео с места массовой драки у Рижского вокзала
Москвич из ревности вытолкнул приятеля из окна 14-го этажа
Жертва выбросила своего похитителя из красной Audi
В России прикрыли сеть украинских наркодилеров

Lifestyle

Гении кино: Сергей Эйзенштейн
Какую косметику подарить любимой
Самые юные звезды мирового кино
Звезда "Хождения по мукам" упала и сломала ногу
Шоу-бизнес

Анисина о причинах разрыва с Джигурдой

Актер едва ли не шантажом заставил спортсменку вступить в брак
Шоу-бизнес

Похожая на чучело Собчак ползает на коленях

Телеведущую отругали за "бомжеватый вид"
Общество

Украинские военные пропали в Донбассе

Военнослужащие не вышли на связь
Спорт

В США немецкую сборную приветствовали гимном Третьего рейха

Спортсмены были возмущены произошедшим

Гороскоп

Малинину припомнили ошибки молодости
Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года

Фоторепортажи

Бурный роман модели Victoria's Secret и футболиста Шунина
Сын тигра Амура подружился с барсучихой Катюхой
На Евровидение собираются мужчины на каблуках
Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина

Спорт

Шипулин помирился с Фуркадом (видео)
Биатлонистку Глазырину сняли с ЧМ-2017 из-за допинг-скандала
Тренер Аликин назвал Логинова щенком в сравнении с Фуркадом
На чемпионате мира по биатлону разразился допинговый скандал

Регионы

В Петербурге мать выгуливала сына на поводке
Собака спасла брошенного матерью малыша
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru