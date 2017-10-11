Савченко назвала "единственный способ" вернуть Крым

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что вернуть Крым под контроль своей страны можно единственным путем – силовым. Политик уверена, что полуострову нужно присвоить такой же статус, как и Донбассу.

"Я считаю, что вопрос Крыма решится только силовым путем, когда Украина наберется сил сделать с Россией так, как Россия сделала с Украиной", – заявила Савченко в интервью для издания "Крым.Реалии". Украинский депутат уверена, что полуостров и Донбасс следует объединить в "одно целое", чтобы западные партнеры Киева не считали, что "этот вопрос можно решить легко".



По мнению политика, у Крыма должен быть тот же статус, что и у Донбасса. "Я когда-то сказала, что Донбасс можно вернуть путем отказа от Крыма. Меня тогда неправильно поняли, но я имела в виду, что это тот путь, который рассматривают большинство политиков мира. Никто не предлагает этого открыто, потому что это автоматически осудят. Но это дают понять. Нам нужно заставить относиться к Крыму так, как к Донбассу", – подчеркнула Савченко.

В другом интервью политик заявила, что Европа не признает Россию агрессором и не станет принимать против нее никаких радикальных мер, передает NewsOne. "Европа сказала: "Мы не можем назвать Россию агрессором, назовите ее так вы". Хорошо, мы назвали. Для того чтобы забрать право вето России в ООН, нужно, чтобы мир назвал Россию агрессором. Будет ли это? Нет", – посетовала Савченко.