Американского журналиста заело на слове "Россия"

Обозреватель Mediaite Джей Ди Деркен пишет, что ранее произошло уже несколько загадочных инцидентов, достойных анализа конспирологов. Во-первых, это внезапное отключение света во время утверждения кандидатуры Майка Помпео на пост главы ЦРУ на сенатских слушаниях в Конгрессе США. В тот же день, продолжает он, было отключено вещание канала C-Span, а вместо него в эфир вошел российский телеканал RT (Russia Today).

И вот теперь странный случай с журналистом The Washington Post. "Сегодня вы слышали, как генерал Мэттис, глава ЦРУ Майк Помпео – они все практически клялись в том, что будут придерживаться жёсткого подхода по отношению к России, России, России, России, России, России…", – процитировало Mediaite отрывок из злополучной передачи. Как полагает Деркин, все эти инциденты могут быть связаны с Россией, вернее теми кибератаками, которые Москва якобы проводит против Вашингтона.

Напомним, США обвиняют Россию во вмешательство в недавние выборы главы государства, в результате которых победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп, которого многие американские политики и журналисты называют тесно связанным с Москвой. Россия якобы с помощью кибератак смогла помешать избранию неудобной ей Хиллари Клинтон. После этого в американских медиа поднялась настоящая истерика из-за "агрессивных действий Москвы".

Впрочем, простые американцы стремятся не поддаваться этой паранойе. В социальных сетях люди принялись высмеивать обвинения американских политиков и журналистов в адрес России. Шутливый хэштег #Russiandidit (Это сделали русские) мгновенно стал одним из самых популярных в западном сегменте соцсетей.

"Солнце зимой садится слишком рано? Виноваты русские". "Ваша девушка только что бросила вас? Русские".

Sun goes down too early in the Winter?? Russians. #RussiansDidit