Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы

"Российское посольство только что ответило на американские санкции мемом. Серьезно", – сообщается на портале Mashable. При этом издание отмечает, что Россия "уже не в состоянии ждать, когда Дональд Трамп займет свой пост".



В свою очередь, People пишет, что российское посольство опубликовало "очень трампский твит". "Интонация и ритм твита выглядят так, будто он написан по схеме избранного президента Дональда Трампа", – продолжает издание.

Тем не менее западные СМИ оценили чувство юмора российских дипломатов. Например, The Independent отмечает, что "российский ответ" на выдворение из страны 35 дипломатов был "быстрым и отчасти забавным". Отметим, что lame duck – выражение, используемое относительно главы государства, чей президентский срок подходит к концу. Однако само по себе слово lame имеет несколько негативных значений – от "хромой" до "неумелый".

Hilarious tweet from Russian Embassy. (Obama goes down in history as a Lame Duck). pic.twitter.com/QYnqRIgdt7