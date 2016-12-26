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Политика

Иностранные агенты опасаются сворачивания зарубежного финансирования

Фото: GLOBAL LOOK press
Представитель Госдепартамента США Джон Кирби вступился за некоммерческие организации, признанные иностранными агентами. Те, в свою очередь, усилили активность, чтобы доказать свою полезность американским фондам. Не исключено, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа, финансирование "антиправительственных" проектов в России может быть свернуто.
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Джон Кирби выступил с призывом к российским властям отменить закон об иностранных агентах. По мнению представителя Госдепа, к 19 декабря в соответствующий реестр занесено 150 организаций, которые не должны восприниматься как предатели России. При этом в США намереваются принять аналогичные законы, действия которых распространятся на некоторые российские организации.

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Агент, ты чей?

Вступивший в силу в России в 2012 году закон о некоммерческих организациях предписывал включение в реестр иностранных агентов все НКО, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью. Попадание в этот перечень подразумевает для организации ведение особой отчетности и специальный режим проверок. Информацию о сроках инспекций российский Минюст публикует на своем сайте.

В соответствии с изменившимся законодательством часть фондов отказалась от финансирования из-за рубежа. Другие стали работать в новых условиях. Те НКО, основными задачами которых были благотворительные и правозащитные цели, просто подстроились под новый нормативный акт. Но и тем, кто ставил своей целью влиять на патриотические настроения в России, новый закон оказался на руку. Тем не менее, сразу несколько организаций пожаловались на документ в Европейский суд по правам человека. Однако международный юридический орган не счел это заявление настолько значительным, чтобы рассматривать его в приоритетном порядке.

По словам политолога Сергея Маркова, цель закона – сократить влияние иностранных государств на политику страны: "Он вообще ничего не запрещает, но он говорит, что если вы НКО и одновременно получаете деньги от иностранных государств или фондов и одновременно занимаетесь политикой, то есть боретесь за власть, вы обязаны проинформировать об этом российских граждан. Те, кто выступают против этого закона, делают это по двум причинам: либо они хотят захватить власть в России, в интересах иностранных государств и против интересов России, либо они получают западные деньги и хотят их пограбить".

Сейчас, спустя четыре года, в реестре иностранных агентов значится 150 организаций. Но на слуху только некоторые из них. В основном, те, кому заявлять о своей деятельности важнее, чем работать.

Много шума из ничего

Смена обитателей  Белого дома довольно часто сопровождается изменениями во внешней политике. Надежды представителей значительной части "проамериканского" сегмента общественных организаций на победу Хиллари Клинтон и фактическое продолжение политики Барака Обамы не оправдались. Победа Дональда Трампа внесла существенные изменения в расстановку политических сил в США, а перед иностранными агентами в России, получающими американское финансирование, вновь встал вопрос: как работать. Часть сошлась во мнении, что нужно выступать максимально громко, чтобы об их деятельности было слышно через океан, и денежный поток не прекратился.

Как оказалось, особенно громкие спекуляции ведутся в основном на тему экологии. На это, к слову, обратил внимания на своей ежегодной пресс-конференции и Владимир Путин: "Экологические организации иногда используются нашими конкурентами для того, чтобы "притопить" растущий сегмент, так скажем, инфраструктуры российской. Очень хорошо помню, как иностранные правительства "заряжали" некоторые экологические организации при строительстве некоторых объектов морской и портовой инфраструктуры. Мы достоверно знали, сколько денег направлено на срыв тех или иных проектов".

Так, "Гринпис" подвергал последовательной критике строительство объектов для Олимпиады в Сочи. Несколько лет назад "Зеленый патруль" выступил против крупного химического предприятия, что посчитали заказом от одного их акционеров – держателя небольшого пакета акций.

С регулярными громкими заявлениями в СМИ выступает и "Экологическая вахта по Северному Кавказу". Это достаточно радикальное экологическое движение на бумаге сохраняет дикую природу и благоприятную окружающую среду Северо-Кавказского региона, а на деле сообщения СМИ об активистах так или иначе связаны с задержаниями полицией: незаконно проникли, сломали, испортили… Стоит ли говорить, что, по мнению Минюста, "Эковахта" также финансируется из-за рубежа и является иностранным агентом.

 Также искусственная шумиха поднялась сейчас вокруг строительства Томинского горнообогатительного завода. Против него выступают активисты движения "СтопГОК". Журналисты и бизнесмены считают, что "псевдоэкологи" преследуют собственные цели, и шум вокруг завода продолжится до следующих выборов. У истоков движения "СтопГОК", к слову, стоял фонд "За природу", который финансировался норвежским обществом охраны природы, получающим деньги от нацфонда поддержки демократии из США.

Автор: Александр Комаров26 декабря 2016, 20:38

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