Великобритания отправила на "Евровидение-2019" кассира из McDonald's

Великобританию на Евровидении в Израиле представит вокалист Майкл Райс. В Тель-Авиве он исполнит песню “Bigger Than Us”. Будучи подростком Райс работал в McDonalds, но всегда мечтал стать певцом. Его музыкальная карьера началась с кавера на песню "Years & Years", который приобрел огромную популярность.