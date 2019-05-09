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Май 9, 2019
просмотры: 123

Великобритания отправила на "Евровидение-2019" кассира из McDonald's

567

Великобританию на Евровидении в Израиле представит вокалист Майкл Райс. В Тель-Авиве он исполнит песню “Bigger Than Us”. Будучи подростком Райс работал в McDonalds, но всегда мечтал стать певцом. Его музыкальная карьера началась с кавера на песню "Years & Years", который приобрел огромную популярность.

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