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Май 13, 2019
просмотры: 123

59-летняя бабушка-красотка взорвала Сеть

567

Украинская пенсионерка Светлана Гасс получила за последние годы титул самой красивой бабушки мира и Миссис Трансконтиненталь Класик. Она поучаствовала на конкурсах красоты в Болгарии и США, где одержала победу. В свободное время женщина любит плавать и катается на велосипеде с 12-летним внуком Евгением. Парень называет ее просто по имени – Света, ведь никто не воспринимает ее как бабушку. Фото Светланы Гасс восхищают пользователей Сети: настолько молодо и привлекательно выглядит женщина.

Гасс была замужем и родила в браке дочь. В 90-е годы муж умер, и женщине пришлось уйти в торговлю и самой развивать бизнес. Через несколько лет одесситка открыла салон красоты. Сейчас самая красивая бабушка мира устраивает в своем заведении бесплатные дни для пенсионеров.

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Фигура отличная, но лицо то ... жесть, Майкл Джексон и только!
Гость
Ответить
Какая бабушка?Сказали бы дама.
Алиса Воронова
Ответить
Там пластические хирурги поработали не хило.
Гость
Ответить
Гость
transvestit ,,,uzas,,,nu i morda
посмотрел бы на твою морду в 59 лет
Гость
Ответить
transvestit ,,,uzas,,,nu i morda
1

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