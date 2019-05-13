59-летняя бабушка-красотка взорвала Сеть

Украинская пенсионерка Светлана Гасс получила за последние годы титул самой красивой бабушки мира и Миссис Трансконтиненталь Класик. Она поучаствовала на конкурсах красоты в Болгарии и США, где одержала победу. В свободное время женщина любит плавать и катается на велосипеде с 12-летним внуком Евгением. Парень называет ее просто по имени – Света, ведь никто не воспринимает ее как бабушку. Фото Светланы Гасс восхищают пользователей Сети: настолько молодо и привлекательно выглядит женщина.
Гасс была замужем и родила в браке дочь. В 90-е годы муж умер, и женщине пришлось уйти в торговлю и самой развивать бизнес. Через несколько лет одесситка открыла салон красоты. Сейчас самая красивая бабушка мира устраивает в своем заведении бесплатные дни для пенсионеров.
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