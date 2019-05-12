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Май 12, 2019
просмотры: 123

Яркая брюнетка выступит на "Евровидении – 2019" от Греции

567

 Катерина Дуска представит Грецию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019". Греко-канадская исполнительница выйдет на сцену во второй половине полуфинала, который состоится 14 мая. 

На родине Катерина была отобрана для участия посредством внутреннего национального отбора. Члены жюри единогласно проголосовали за яркую брюнетку. Дуска покорила их своими вокальными и внешними данными.

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Григорий Мельников
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это только духовные извращенцы могут считать Израиль - це Европа...
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