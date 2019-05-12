Яркая брюнетка выступит на "Евровидении – 2019" от Греции

Катерина Дуска представит Грецию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019". Греко-канадская исполнительница выйдет на сцену во второй половине полуфинала, который состоится 14 мая.
На родине Катерина была отобрана для участия посредством внутреннего национального отбора. Члены жюри единогласно проголосовали за яркую брюнетку. Дуска покорила их своими вокальными и внешними данными.
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