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Май 12, 2019
просмотры: 123

"Виртуоз со сладкой душой": Израиль послал на "Евровидение-2019" мастера вокала

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Израиль на "Евровидении-2019" представит певец Коби Марими. Он исполнит песню Home. Коби Марими стал победителем в шестом сезоне национального музыкального проекта. Это дало ему право представить страну на Евровидении в этом году. 27-летний певец закончил школу профессионального актерского мастерства Nissan Nativ, а также курсы вокала. Победительница прошлого конкурса "Евровидение" Нета Барзилай назвала Марими "великим виртуозным певцом с нежной и сладкой душой". 

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