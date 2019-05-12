"Виртуоз со сладкой душой": Израиль послал на "Евровидение-2019" мастера вокала

Израиль на "Евровидении-2019" представит певец Коби Марими. Он исполнит песню Home. Коби Марими стал победителем в шестом сезоне национального музыкального проекта. Это дало ему право представить страну на Евровидении в этом году. 27-летний певец закончил школу профессионального актерского мастерства Nissan Nativ, а также курсы вокала. Победительница прошлого конкурса "Евровидение" Нета Барзилай назвала Марими "великим виртуозным певцом с нежной и сладкой душой".
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