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Май 11, 2019
просмотры: 123

Зеленоглазый мачо выступит на "Евровидении – 2019" от Грузии

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Грузию в Израиле представит победитель музыкального мега проекта "Звезда Грузии" – Ото Немсадзе. Он родился 18 июня 1989 года в городе Гори, в восточной части Грузии. Пению его начала обучать с трех лет мать. Известность пришла к молодому человеку с победой в пятом сезоне шоу "Geostar" в 2010 году.

В 2013 году Ото выпустил свой первый альбом "Fiqrebis Zgva", отыграл свой первый сольный концерт в Тбилиси и стал победителем конкурса "Bravo Music Contest". В 2014 году Ото принял участие в шоу талантов "Голос Украины" и занял второе место. Конкурсная песня “Keep on Going”, с которой певец выступит в Тель-Авиве, будет исполнена на грузинском языке.

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