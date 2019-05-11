Зеленоглазый мачо выступит на "Евровидении – 2019" от Грузии

Грузию в Израиле представит победитель музыкального мега проекта "Звезда Грузии" – Ото Немсадзе. Он родился 18 июня 1989 года в городе Гори, в восточной части Грузии. Пению его начала обучать с трех лет мать. Известность пришла к молодому человеку с победой в пятом сезоне шоу "Geostar" в 2010 году.
В 2013 году Ото выпустил свой первый альбом "Fiqrebis Zgva", отыграл свой первый сольный концерт в Тбилиси и стал победителем конкурса "Bravo Music Contest". В 2014 году Ото принял участие в шоу талантов "Голос Украины" и занял второе место. Конкурсная песня “Keep on Going”, с которой певец выступит в Тель-Авиве, будет исполнена на грузинском языке.
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