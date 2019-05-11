Ирландию на "Евровидении – 2019" представит роковая блондинка

25-летняя Сара Мактернан – ирландская певица и автор песен из деревеньки Скаррифф, что в графстве Клэр. Девушка довольно известна на родине. Она заняла третье место в четвертом сезоне музыкального шоу "Голос Ирландии" в апреле 2015 года.

Сара Мактернан будет представлять Ирландию в конкурсе "Евровидение – 2019" с песней "22". Певица со внешностью роковой блондинки играет на гитаре, пианино и жестяном свистке, а также имеет 11 тысяч подписчиков в своем Instagram-аккаунте.