Как у животных: Австрия выставила на "Евровидение-2019" певицу с удивительной внешностью

В Австрии участницей песенного конкурса "Евровидение-2019" была выбрана певица, выступающая под псевдонимом PAENDA. В Израиле она исполнит конкурсную песню "Limits". По словам артистки, ее псевдоним связан с ее внешностью: "Всякий раз, когда я просыпаюсь утром, у меня такие же круги вокруг глаз как у панды". Одной из визитных карточек певицы являются её пепельно-синие волосы.

