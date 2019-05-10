Миллионы просмотров: Румынию на "Евровидении-2019" защитит звезда YouTube

Румынию на Евровидении в Израиле представит вокалистка Эстер Пеони. В Тель-Авиве она исполнит песню “On a Sunday”. Первый сольный сингл певицы увидел свет в 2015 году, взорвал музыкальные чарты и собрал более 16 миллионов просмотров на YouTube.
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