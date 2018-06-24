Российские выпускники ярко попрощались со школой

Выпускной для сотен тысяч 11-классников прошел по всей стране в ночь на 24 июня. Ученики получили аттестаты и отметили главное событие в своей школьной жизни. Как отпраздновали и отожгли будущие студенты, смотрите в галерее Dni.Ru.