Российские выпускники ярко попрощались со школой

Выпускной для сотен тысяч 11-классников прошел по всей стране в ночь на 24 июня. Ученики получили аттестаты и отметили главное событие в своей школьной жизни. Как отпраздновали и отожгли будущие студенты, смотрите в галерее Dni.Ru.
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