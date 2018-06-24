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Июнь 24, 2018
просмотры: 123

Российские выпускники ярко попрощались со школой

567

 Выпускной для сотен тысяч 11-классников прошел по всей стране в ночь на 24 июня. Ученики получили аттестаты и отметили главное событие в своей школьной жизни. Как отпраздновали и отожгли будущие студенты, смотрите в галерее Dni.Ru.

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