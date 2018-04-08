Какой запомнится Заслуженная артистка России Анжелика Волчкова

В ночь на 8 апреля после долгой борьбы со страшной болезнью ушла из жизни российская актриса Анжелика Волчкова. Ей было всего 48 лет. Несмотря на это, она успела запомниться и полюбиться зрителям благодаря ярким ролям в кино и неподражаемым театральным выступлениям. Все, кто видел артистку на сцене, в один голос утверждают, что у нее был несравненный талант. Коллеги же отмечают выдающиеся личные качества Анжелики Волчковой. Она удостоена звания Заслуженной артистки России. Получение "Народной артистки" уже было одобрено, однако актриса сама отказалась от него из-за дурных предчувствий. Какой запомнилась блестящая Волчкова смотрите в фотогралерее Dni.Ru.