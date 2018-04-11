Супермодель весом под центнер поразила снимками в бикини

Эшли Энн Грэм считается самой высокооплачиваемой моделью plus-size. В свои 30 лет и без малого 100 килограммов веса она постоянно занята на съемках. Причем зачастую ее фотографирую в бикини или нижнем белье. Многие поклонники уверены, что такие снимки выгодно подчеркивают ее выдающиеся внешние данные. Критики осторожно замечают, что во многом все зависит от ракурса. На некоторых снимках видео и целлюлит (которого Эшли Грэм, к слову, не скрывает), и складки, естественные для женщины весом 91 килограмм. Другие же по-настоящему удивляют скептиков своей привлекательностью. Оценить природные таланты модели можно в галерее Dni.Ru.
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