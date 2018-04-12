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Апрель 12, 2018
просмотры: 123

Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

567

Юлия Скрипаль, которая пострадала от отравления в Солсбери вместе со своим отцом, бывшим сотрудником ГРУ, надолго приковала к себе внимание журналистов во всем мире. Пользователи Сети обратили внимание на то, что на многих фотографиях девушка выглядит совершенно по разному. В частности, от снимка к снимку сильно колеблется вес дочери Сергея Скрипаля. Особенно остроумные комментаторы даже предположили, что все это снимки разных девушек, а никакой Юлии Скрипаль вообще нет. Дескать, британцы разыграли перед всем миром спектакль, а чтобы придать ему убедительности надергали в интернете фотографии внешне похожих дам. Убедиться, что это не так, а также проследить за изменениями во внешности дочери бывшего сотрудника ГРУ можно в галерее Dni.Ru.

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