Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

Юлия Скрипаль, которая пострадала от отравления в Солсбери вместе со своим отцом, бывшим сотрудником ГРУ, надолго приковала к себе внимание журналистов во всем мире. Пользователи Сети обратили внимание на то, что на многих фотографиях девушка выглядит совершенно по разному. В частности, от снимка к снимку сильно колеблется вес дочери Сергея Скрипаля. Особенно остроумные комментаторы даже предположили, что все это снимки разных девушек, а никакой Юлии Скрипаль вообще нет. Дескать, британцы разыграли перед всем миром спектакль, а чтобы придать ему убедительности надергали в интернете фотографии внешне похожих дам. Убедиться, что это не так, а также проследить за изменениями во внешности дочери бывшего сотрудника ГРУ можно в галерее Dni.Ru.