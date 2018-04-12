Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

Юлия Скрипаль, которая пострадала от отравления в Солсбери вместе со своим отцом, бывшим сотрудником ГРУ, надолго приковала к себе внимание журналистов во всем мире. Пользователи Сети обратили внимание на то, что на многих фотографиях девушка выглядит совершенно по разному. В частности, от снимка к снимку сильно колеблется вес дочери Сергея Скрипаля. Особенно остроумные комментаторы даже предположили, что все это снимки разных девушек, а никакой Юлии Скрипаль вообще нет. Дескать, британцы разыграли перед всем миром спектакль, а чтобы придать ему убедительности надергали в интернете фотографии внешне похожих дам. Убедиться, что это не так, а также проследить за изменениями во внешности дочери бывшего сотрудника ГРУ можно в галерее Dni.Ru.
Не всем понравилась такая откровенность
Эшли Энн Грэм считается самой высокооплачиваемой моделью plus-size
Звезды поздравили "Геликон-оперу"
По факту происшествия возбуждено уголовное дело
Звезда делится фотографиями в Instagram
Зверев позавидовал счастливцу
В 21 год бразильская модель попала в жуткую аварию
Актриса отмечает юбилей
Актриса ушла из жизни в возрасте 48 лет
Почему актеры скрывают любовь к мужикам
На днях ведущему исполнится 40 лет
Его заподозрили в употреблении запрещенных веществ
Специалисты уже успели сравнить ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году