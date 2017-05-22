71-летняя певица показала свои прелести на премии

Церемония вручения наград журнала Billboard прошла в ночь с 21 на 22 мая в Лас-Вегасе. На мероприятии отметилось множество знаменитостей, причем не только певцов. Однако одним из самых ярких моментов премии стало выступление легендарной певицы Шер, которая выступила на Billboard Music Awards впервые за последние 15 лет. 71-летняя артистка предстала перед публикой в умопомрачительных откровенных нарядах.