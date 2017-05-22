Пересильд восхитила своим декольте до пупа Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Как после пластики менялась Вера Алентова Ледниковый период

Самое читаемое

Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
Пластический хирург посчитал операции Пугачевой
партнеры
Понедельник 22 мая
Лента новостей
17:03
В Сети опубликовали фото iPhone 7s и 7s Plus
17:02
Куклачев попал в черный список Украины
16:57
Снос хрущевок поддержали более 90% проголосовавших москвичей
16:46
Розу Сябитову обвинили в брачных аферах
16:37
Блогерша Саша Спилберг назвала своего коллегу идиотом
16:36
Украина готова "отморозить уши" назло Путину
16:33
Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
16:32
Пираты похитили россиянина у берегов Нигерии
16:27
Сын изувечил себя после травли Джигурды
16:26
Группа альпинистов погибла на Эвересте
16:18
Умер известный российский комментатор
16:17
Россияне массово выезжают в Японию
16:14
Маша Малиновская потеряла свою красоту
16:11
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал
16:03
Средняя зарплата в России вырастет до 121 тысячи
16:01
В Таиланде закормленную туристами макаку спасают от ожирения (фото)
15:46
Отец Медведевой умер от рака
15:31
У любовницы Захарченко нашлась квартира за 150 млн рублей
15:25
Киевлянин распек врущих о Донбассе пропагандистов
15:19
На Киркорова напали обиженные кредиторы
15:17
Российский офицер погиб в Сирии при попытке спасти товарища
15:10
Европейских женихов предупредили об украинских аферистках
14:55
Седокову подняли на смех из-за оригинального имени сына
14:53
Ольга Тумайкина сошла с ума
14:37
Чем запомнятся праймериз "Единой России"
14:37
Клиенты борделя требовали у уборщицы 1,5 млн
14:26
Найдена главная причина бессонницы в городе
14:22
Строгий, но комфортный. Тест-драйв Audi Q7
14:18
Доходы Кадырова подскочили в два раза
14:14
71-летняя певица показала свои прелести на премии
14:11
Мать о "зазвездившейся" победительнице шоу "Голос.Дети"
14:01
В Москве таксист избил мужчину с младенцем
13:58
Бородину заклевали за странный стиль
13:50
Теща сжалилась над украинским премьером и пустила его к себе
13:47
"Легкие" сигареты признали опаснее обычных
13:44
"Нелюбовь" Звягинцева произвела фурор в Каннах
13:43
У Доренко проблемы из-за кошек
13:35
Киселев напомнил Собчак об ошибке молодости
13:23
Почему сумасшедший Маккейн набросился на Лаврова и Путина
13:20
Три источника экономической программы
13:15
Богатые участники "Дома-2" шикуют во дворцах
13:00
На западе Москвы произошла стрельба
12:44
В Турции убийца пилота Су-24 приговорен к пяти годам тюрьмы
12:34
Россиян за шум по ночам хотят штрафовать на 100 тысяч
12:22
Шварценеггер вновь исполнит роль Терминатора
12:19
Вера Глаголева рассказала о своей болезни
12:16
В подмосковных электричках появятся биотуалеты и Wi-Fi
12:06
Басков положил глаз на юного героя "Евровидения"
12:01
Церковь Сатаны открестилась от Трампа
12:00
Как советники "слили" брехуна Порошенко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Канадцы жестко вернули Россию с небес на землю
Свадьба сестры Кейт Миддлтон стала сенсацией
Мать детей Галкина похожа на Михалкову
Как известный актер стал криминальным авторитетом
Когда грянет новый Майдан на Украине
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 22, 2017
просмотры: 123

71-летняя певица показала свои прелести на премии

567

Церемония вручения наград журнала Billboard прошла в ночь с 21 на 22 мая в Лас-Вегасе. На мероприятии отметилось множество знаменитостей, причем не только певцов. Однако одним из самых ярких моментов премии стало выступление легендарной певицы Шер, которая выступила на Billboard Music Awards впервые за последние 15 лет. 71-летняя артистка предстала перед публикой в умопомрачительных откровенных нарядах.

поделиться

комментарии

Бузова и Нюша оголились в парке

Артистки решили брать не вокалом, но формами

567

В Москве состоялся Венский бал

Мероприятие прошло в Гостином Дворе

567

Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон

Церемония стала одним из самых обсуждаемых событий в Великобритании и за ее пределами

567

Яркие образы Гоши Куценко

Артист празднует свой 50-летний юбилей

567

Лучшие декольте Канн

Dni.Ru сделали подборку самых красивых нарядов третьего дня кинофестиваля

567

Как менялась Лера Кудрявцева

Почему известная телеведущая не стареет

567
567

Голые актрисы и модели поддержали Звягинцева в Каннах

На премьере фильма "Нелюбовь" собрались звезды первой величины

567

Судзиловская и Кержакова блистали на показе

Модели в образе балерин виртуозно исполнили несколько па в роскошных интерьерах

567

Самые сексуальные участницы Comedy club

Эффектные красотки главного комедийного шоу страны

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Бузову перед микрофоном закидали помидорами

Певице угодили красным томатом прямо в лицо
Шоу-бизнес

Богатые участники "Дома-2" шикуют во дворцах

Антон Гусев и Виктория Романец тратят по 130 тысяч в месяц на аренду дома

Политика

Почему сумасшедший Маккейн набросился на Лаврова и Путина
Как советники "слили" брехуна Порошенко
Путин излечит Америку от склероза
Китай попросил США на 100 дней отстать от Ким Чен Ына

Шоу-бизнес

Розу Сябитову обвинили в брачных аферах
Сын изувечил себя после травли Джигурды
Маша Малиновская потеряла свою красоту
Шепелев и Корчевников попали в новый скандал

Проишествия

Избитого до полусмерти россиянина гонят из Мексики
Морской лев утащил ребенка под воду (видео)
Американец едва не убил трансгендера во время кастрации
Убийство мексиканца блогером из России попало на видео

Lifestyle

Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете
"Нелюбовь" Звягинцева произвела фурор в Каннах
Шварценеггер вновь исполнит роль Терминатора
Больному СПИДом лидеру Queen отрезали ногу
Шоу-бизнес

Розу Сябитову обвинили в брачных аферах

Главная сваха страны оправдалась перед недовольной клиенткой

Шоу-бизнес

Седокову подняли на смех из-за оригинального имени сына

Если певица не пошутила, мальчика будут дразнить в школе
Шоу-бизнес

Маша Малиновская потеряла свою красоту

Сексапильная телеведущая сильно изменилась
Шоу-бизнес

Отец Медведевой умер от рака

Артистка оставила трогательный пост в своем аккаунте

Гороскоп

Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны
У 52-летней Моники Белуччи будет ребенок
Варум и Агутин не могут быть вместе

Фоторепортажи

Бузова и Нюша оголились в парке
В Москве состоялся Венский бал
Как проходила свадьба сестры Кейт Миддлтон
Яркие образы Гоши Куценко

Спорт

Третьяк отказался увольнять Знарка после нового провала с Канадой
Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
Канадцы жестко вернули Россию с небес на землю
Мутко заявил об отставке Исинбаевой

Регионы

Сочинец выиграл рекордные 365 миллионов в лотерею
Пенсионерка-геймер стала звездой Сети
Учительница устроила драку со школьницами
Зараженное гриппом мясо птицы проникло в Россию
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru