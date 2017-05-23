Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой

В социальной сети Instagram набирает популярность акция, суть которой заключается в том, чтобы девушки скинули всю одежду, а интимные места заклеили... изолентой. Родоначальником моды стал дизайнер Джоэл Альварез. Некоторые участницы акции пошли дальше – они решили проявить фантазию, художественно обклеив все тело черной изолентой.