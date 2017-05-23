Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой

В социальной сети Instagram набирает популярность акция, суть которой заключается в том, чтобы девушки скинули всю одежду, а интимные места заклеили... изолентой. Родоначальником моды стал дизайнер Джоэл Альварез. Некоторые участницы акции пошли дальше – они решили проявить фантазию, художественно обклеив все тело черной изолентой.
Артистка впервые за 15 лет выступила на шоу
Артистки решили брать не вокалом, но формами
Мероприятие прошло в Гостином Дворе
Церемония стала одним из самых обсуждаемых событий в Великобритании и за ее пределами
Артист празднует свой 50-летний юбилей
Dni.Ru сделали подборку самых красивых нарядов третьего дня кинофестиваля
Почему известная телеведущая не стареет
Артисты светились от счастья
На премьере фильма "Нелюбовь" собрались звезды первой величины
Модели в образе балерин виртуозно исполнили несколько па в роскошных интерьерах
Легендарный тренер прикрикнула на своего воспитанника
Актер рассказал о драме, которая разыгралась из-за лжи и клеветы со стороны журналистов
Звезда сериала "Бедная Настя" восхитила фанатов
Певица рассказала о неприятностях