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Май 23, 2017
просмотры: 123

Оголившиеся красотки заклеили интимные места изолентой

567

В социальной сети Instagram набирает популярность акция, суть которой заключается в том, чтобы девушки скинули всю одежду, а интимные места заклеили... изолентой. Родоначальником моды стал дизайнер Джоэл Альварез. Некоторые участницы акции пошли дальше – они решили проявить фантазию, художественно обклеив все тело черной изолентой.

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