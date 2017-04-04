Транссексуал показал свое тело после операции

21-летний американец Джейми Уилсон рассказал в Instagram невероятную историю. До 18 лет он был достаточно симпатичной девушкой, но уже тогда понимал, что живет не в своем теле. Ему всегда хотелось быть мужчиной. Джейми начал принимать тестостерон, сделал операцию по смене пола и продемонстрировал результат подписчикам.