Транссексуал показал свое тело после операции

21-летний американец Джейми Уилсон рассказал в Instagram невероятную историю. До 18 лет он был достаточно симпатичной девушкой, но уже тогда понимал, что живет не в своем теле. Ему всегда хотелось быть мужчиной. Джейми начал принимать тестостерон, сделал операцию по смене пола и продемонстрировал результат подписчикам.
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