Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко объявила о завершении спортивной карьеры. 5 апреля она получила должность временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области и из-за этого решила уйти из большого спорта. Dni.Ru решили собрать самые яркие фотографии из ее Instagram.
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