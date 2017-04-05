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Апрель 5, 2017
просмотры: 123

Синхронистка Ищенко: из бассейна в политику

567

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко объявила о завершении спортивной карьеры. 5 апреля она получила должность временно исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области и из-за этого решила уйти из большого спорта. Dni.Ru решили собрать самые яркие фотографии из ее Instagram.

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