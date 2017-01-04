В лесу под Москвой пропала девочка-подросток

В подмосковном лесу близ города Пущино идут поиски девочки-подростка. Как сообщает "Московский комсомолец", школьница 14-15 лет должна была с матерью пойти на лыжах. Однако ребенок вышел в лесу минут на 15 раньше, после чего пропал без вести. Юная лыжница не взяла с собой мобильный телефон, что затрудняет поиски. Поисками девочки занимаются полицейский, пожарные, кинологи.