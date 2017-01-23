В московских аэропортах отменили 36 рейсов

В расписаниях столичных аэропортов утром 23 января произошли значительные изменения. Были отменены 36 рейсов (31 в Шереметьево, пять в Домодедово), еще 13 – задержаны (шесть в Шереметьево и семь в Домодедово).

В расписаниях Внуково и Жуковского изменений нет, передает телеканал "360". Причиной отмены и задержки рейсов могли стать неблагоприятные погодные условия.