В Братске мать задушила двух детей одеялом

Ночью в Кадуйском районе города Братска в Иркутской области местная жительница задушила двух собственных детей двух и пяти лет одеялом. По данным портала Life.ru, до этого женщина несколько раз обращалась за помощью к психиатрам. Состояла ли она на учете у специалиста установит следствие. "Дети росли в полной семье, семья считалась благополучной", – рассказали в правоохранительных органах региона. По факту произошедшего проводится проверка.
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