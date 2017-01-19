В Братске мать задушила двух детей одеялом

Ночью в Кадуйском районе города Братска в Иркутской области местная жительница задушила двух собственных детей двух и пяти лет одеялом. По данным портала Life.ru, до этого женщина несколько раз обращалась за помощью к психиатрам. Состояла ли она на учете у специалиста установит следствие. "Дети росли в полной семье, семья считалась благополучной", – рассказали в правоохранительных органах региона. По факту произошедшего проводится проверка.

