Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с юмором отнесся к заявлению депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского. Тот в эфире "5 канала" сообщил, что украинская оборонная промышленность создает уникальное ракетное оружие, "которого в России нет". "Точнее, которого в России уже нет", – уточнил на своей странице в Facebook Рогозин.