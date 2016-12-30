Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с юмором отнесся к заявлению депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского. Тот в эфире "5 канала" сообщил, что украинская оборонная промышленность создает уникальное ракетное оружие, "которого в России нет". "Точнее, которого в России уже нет", – уточнил на своей странице в Facebook Рогозин.
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