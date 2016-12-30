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В России посмеялись над украинскими ракетами
Украинский депутат 30 декабря сделал амбициозное и смелое заявление. Судя по его словам, он решил потягаться с Россией в военной мощи.
"Я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи! Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", – цитирует Пашинского украинский "5 канал". Также депутат отметил, что в России нет аналогов имеющегося на Украине оружия, потому что оно "стоит колоссальных денег".
Россия с юмором и недоумением встретила заявление украинского политика о том, что Украина обошла нашу страну в создании ракетного оружия. Это просто противоречит здравому смыслу, формальной логике и реальному положению дел, считает военный эксперт Алексей Леонков.
@lifenews_ru Пашинский: Украина делает ракетное оружие, которого в России нет: https://t.co/HVoaxesD23 pic.twitter.com/HtoKAmQfs2— РЕВИЗИЯ (@revisiya555) 30 декабря 2016 г.
Специалист отметил, что подход Украины является безграмотным и не несет никакого технического эффекта, передает ФБА "Экономика сегодня". Кроме того, все, что делает Украина, дает лишь видимость улучшения.
@lifenews_ru— The Visitor (@ganssax) 30 декабря 2016 г.
Выдаем.."Желаемое - за Действительное"@
Российские пользователи Сети высмеяли заявление Пашинского. "Выдаем..."Желаемое – за Действительное", "Ракетные пуканы" называется", "Это факт, танк пердата и ракета салотона", "Ступа с метлой?", – пишут пользователи.
@lifenews_ru— АK. Inherently Evil (@ana60nda) 30 декабря 2016 г.
"Ракетные пуканы" называется.
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