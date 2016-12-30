В России посмеялись над украинскими ракетами

Депутат Верховной Рады, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что украинское ракетное оружие превосходит российские аналоги. В России с юмором отнеслись к подобному высказыванию.

Украинский депутат 30 декабря сделал амбициозное и смелое заявление. Судя по его словам, он решил потягаться с Россией в военной мощи.

"Я хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи! Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", – цитирует Пашинского украинский "5 канал". Также депутат отметил, что в России нет аналогов имеющегося на Украине оружия, потому что оно "стоит колоссальных денег".

Россия с юмором и недоумением встретила заявление украинского политика о том, что Украина обошла нашу страну в создании ракетного оружия. Это просто противоречит здравому смыслу, формальной логике и реальному положению дел, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист отметил, что подход Украины является безграмотным и не несет никакого технического эффекта, передает ФБА "Экономика сегодня". Кроме того, все, что делает Украина, дает лишь видимость улучшения.

Российские пользователи Сети высмеяли заявление Пашинского. "Выдаем..."Желаемое – за Действительное", "Ракетные пуканы" называется", "Это факт, танк пердата и ракета салотона", "Ступа с метлой?", – пишут пользователи.