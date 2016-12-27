В Дагестане обстреляли полицейских

Камеры наружного наблюдения засняли атаку бандитов на КПП на въезде в город Кизилюрт в Дагестане. На кадрах видно, как патрулирующие территорию полицейские бросаются в укрытие под огнем противника. "На месте обнаружены гильзы калибра 7,62. Мы уже установили личности нападавших. Это Абас Хубаев, Эльдар Акамов, Шамиль Билалов. Это члены ДТГ "Кизилюртовская", – цитирует Life.ru представителя правоохранительных органов региона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.